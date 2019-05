Oglasi za posao u Srbiji: Profesionalni spavač, vajber dadilja, ukrotitelj pitona…

Za sve one kojima je san da imaju posao na kome, na primer, mogu i da spavaju i za to dobiju dobru platu, to možda i nije nemoguća misija, jer se nedavno u Srbiji pojavio oglas u kome se navodi da spavanje od čak osam sati na radnom mestu može da se nagradi platom od 100.000 dinara.

Za sve spavalice koje često odlažu alarm pre nego što zaista i ustanu iz kreveta, to je možda idealan posao jer će moći da rade ono što najviše vole.

Kompanija Studio moderna je ovog meseca putem sajta Infostud raspisala konkurs za poziciju koji podrazumeva dolazak na posao u jedno od njihovih prodajnih mesta, gde bi se moglo dremnuti osam sati i za to dobiti plata od 100.000 dinara.

U ovom neobičnom oglasu navodi se da je potreban jedan „izvršilac“ i da je posao namenjen starijima od 18 godina koji vole društvene mreže i aktivni su na njima…

Takođe se traže još neke „kvalifikacije“- da „spavalice“ uz to budu harizmatične i imaju specijalnost da mogu da spavaju pod pritiskom, da im je odlaganje alarma omiljeni hobi…

Studio moderna naveo je da je konkurs za poziciju „Dormeo spavača“ raspisao jer je potreban „ambasador“ njegovog najvećeg brenda.

Na sajtu Infostud navode da objavljivanje “neobičnih” oglasa, odnosno slobodnih radnih mesta nije toliko učestalo, ali s vremena na vreme se desi da poslodavac želi da zanimljivim nazivom privuče što veći broj kandidata da pogledaju njihov oglas.

Kažu da je trenutno najzanimljivije mesto upravo “Dormeo spavač”, kojim je poslodavac spojio lepo i korisno.

„U ovom oglasu je spojena brending kampanja za brend Dormea i kontrola kvaliteta, gde se od kanidata očekuje da jedan radni dan odspava na njihovom dušeku i pruži povratne informacije o tome što samom poslodavcu, što putem društvenih mreža“, ističu u Infostudu.

U oglasu se navodi da je nadoknada za ovaj “posao” čak 100.000 dinara.

Kada je reč o neobičnim i nesvakidašnjim poslovima, odnosno oglasima, početkom godine na Infostudu obavljen je i oglas za „Vajber dadilju“ gde je poslodavac tražio kandidate iz Srbije za američko tržište.

U oglasu se samo tražilo posedovanje vajber aplikacije, interenet konekcije i poznavanje engleskog jezika.

Od kandidata se tražilo da nekoliko sati nagleda decu stariju od 13 godina u Americi, dok su im roditelji odsutni od kuće.

U Infostudu kažu da je u kratkom roku, za svega nekoliko dana, na ovaj oglas stiglo više od 1.700 prijava.

Pored ovakvih radnih mesta, kažu, dešava se i da „u moru oglasa iz neke industrije, poslodavac želi da skrene pažnju na sebe i svoj oglas“, pa se tako svojevremeno pojavio oglas s nazivom pozicije “Ukrotitelj pitona”.

Kada se detaljnije pročita oglas tek onda se može zaključiti da je u pitanju IT poslodavac koji je tražio programera sa znanjem iz programa “Python”, gde osim naziva mesta u opisu posla ništa drugo nije neobično.

Svi oni koji, recimo, vole putovanja, nedavno su mogli da se prijave na oglas koji je dala Platforma za onlajn rezervisanje putovanja po Srbiji – SerbianAdventures.com.

U opisu posla je da kandidat putuje tri meseca i obilazi više od 200 turističkih destinacija u Srbiji, istorijske lokalitete, vidikovce, banje…

Jedina obaveza je da o tome izveštava na društvenim mrežama, a predviđena je plata od 1.000 evra mesečno.

Jednoj apsolventkinji novinarstva na Fakultetu političkih nauka posrećilo se da dobije baš takav posao i ona će, između ostalog, moći da se oproba i u adrenalinskim aktivnostima, boravi u najpoznatijim banjama, uživa u najboljim gastronomskim specijalitetima, učestvuje u nekim od najpoznatijih manifestacija u Srbiji, upozna se sa različitim običajima, tradicijom i kulturom..

Najveća ponuda, ali ujedno potražnja poslova, u oblasti je trgovine, prodaje, i ta mesta se najlakše popune, kažu u Infostudu.

S druge strane, zanatski poslovi u Srbiji su u velikom deficitu, pa se dešava da za neke pozicije ne stigne nijedna prijava.

Pozicije za koje definitivno vlada veća ponuda nego potražnja jesu kuvari, vozači, automehaničari, mesari i magacioneri.

(Tanjug)