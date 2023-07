Ogromno stvorenje snimljeno u travi pa odmah počelo da beži: Zaprepastiće vas kada vidite šta je to

Celog života povezujemo pojam sporosti i kornjače, kopnene ili morske. Ove simpatične životinjice uvek su bile označene kao spore, ali jedan video s Tvitera dokazuje potpuno drugačije.

Soft-shelled turtles are actually very quick, hitting speeds up to 15 mph.pic.twitter.com/SRe2XorSki

— Fascinating (@fasc1nate) July 9, 2023