Oktobarske bebe su tako posebne: Mnogi dožive i 100., a neki doguraju i do predsednika

Pored toga što se veruje da će imati talenat za sport, ove bebe imaju i niz drugih zanimljivih prednosti, pokazala su istraživanja.

U nekim kulturama u ovom mesecu se obeležava „Noć veštica“, ali za majke koje u tom periodu na svet donesu bebu, oktobar je sve osim strašan.

Evo razloga zbog kojih su njihove bebe posebne.

1. Verovatno će biti dobre u sportu

Istraživanja su pokazala da deca rođena u oktobru najčešće postaju sportske zvezde. Jedna studija koja je istraživala izdržljivost i snagu među školskom decom došla je do zaključka da su „deca rođena u oktobru jača od one rođene u bilo kom drugom mesecu, osim u septembru i novembru“. Smatra se da je to razlog većoj izloženosti vitaminu D u trudnoći.

„Deca rođena na jesen imaju malo veće kosti i masu mišića. Ako postanu ranije aktivna i uključuju se u sportske aktivnosti, imaju sve predispozicije za uspeh“, izjavio je dr. Gavin Sanderok sa Univerziteta u Eseksu za Njujork magazin.

2. Imaju potencijal da postanu predsednici

U ovom mesecu rođeno je više američkih predsednika nego u bilo kojem drugom. Džon Adams, Ruterford B. Hjes, Čester Artur, Teodor Ruzevelt i Džimi Karter su neki od oktobarskih slavljenika.

3. Manja je verovatnoća da će se roditi poslednjeg dana u mesecu

Nije poznat tačan razlog zbog kojeg se manji broj dece rađa za „Noć veštica“, praznik koji se obležava poslednjeg dana u oktobru, u odnosu na broj dece koja se rađa na „Dan zaljubljenjih“ u februaru. Naučnici sa Univerziteta Jejl kažu da uticaj možda ima podsvest majki koje ne žele da im se deca rode na ovaj „veštičiji“ praznik.

4. Postoji verovatnoća da će doživeti stotu

Prema istraživanju Univerziteta grada Čikaga iz 2011, ljudi rođeni u oktobru češće proslave stoti rođendan od onih rođenih u aprilu.

5. Imaju manji rizik od kardiovaskularnih bolesti

Još jedno istraživanje otkrilo je da bebe rođene u oktobru imaju manji rizik od svih bolesti, a posebno od kardiovaskularnih. Moguće je upravo da zbog zdravijeg srca žive duže.

6. Dobrog su mentalnog zdravlja

Naučnici su dugovečnost povezali i sa podatkom da su ljudi rođeni u oktobru često dobrog mentalnog zdravlja zbog čega su retko skloni samoubistvu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.