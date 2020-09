Ona je zvanično najbogatija žena na planeti! (foto)

View this post on Instagram

MacKenzie Scott se convirtió en la mujer más rica del planeta: 67 mil millones de dólares. . La novelista desplazó a Françoise Bettencort Meyers en el ranking que elabora Bloomberg. . MacKenzie Scott se convirtió en las últimas horas en la mujer más rica del planeta y desplazó de ese lugar a Françoise Bettencort Meyers, heredera del emporio L’Oreal. Scott, de 50 años, se ubicó en el puesto 12 del ranking de millonarios que realiza Bloomberg a partir de las ganancias que registró en los últimos meses con sus acciones de Amazon. . La novelista suma un total de 67.400.000.000 dólares en su fortuna personal, la cual creció un 81 por ciento desde agosto de 2019. poco después que firmara su divorcio con Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon. Como consecuencia de aquella separación, Scott se quedó con una porción de la empresa tecnológica cuyas acciones mostraron un crecimiento asombroso durante la pandemia por el COVID-19. . Dedicada a la escritura y a la filatropía, Scott estaba apenas cuatro días atrás a 700 millones de superar a Bettencort Meyers. Ayer, ya la superó. Desde que comenzaron los cierres y los confinamientos en marzo, la riqueza de los multimillonarios de Estados Unidos ha crecido en casi 800 mil millones de dólares, más del 25 por ciento. . . . #mackenziescott #bloomberg #mackenzie #loreal #amazon #bettencort #forbes #prensadigital #noticiasenespañol #notícias #noticiascdnnews📲