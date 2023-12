Ono što prvo vidite u ovoj optičkoj iluziji otkriva vašu najdublju tajnu

Nema tačnog ili pogrešnog odgovora kada su u pitanju optičke iluzije. Bez obzira na to koliko dugo posmatrali ilustraciju, neko će imati drugačiji odgovor od vašeg, a osim toga, različiti odgovori mogu da otkriju različite osobine.

Naime, šta prvo vidite u ovoj optičkoj iluziji otkriva da li ste veoma osetljiva osoba ili moralno jaka, prenosi The Sun.

Tiktokerka Mia Jilin koja je video objavila na svom profilu na popularnoj društvenooj mreži, a prenosi blic.rs., objasnila je da postoje dva načina gledanja crno-bele slike. Započinjući video, rekla je gledaocima:

Simbolika dima

– Ako ste prvo videli dim, onda vam je jako stalo šta drugi misle o vama i svoju reputaciju shvatate vrlo ozbiljno. Uvek želite da pokažete svoju najbolju stranu drugima i uživate ​​u komplimentima i pohvalama. Međutim, ako slučajno čujete nešto negativno o sebi, verovatno ćete dugo razmišljati o tome. Što se tiče veza, stalno se plašite da ćete izgubiti osobu do koje vam je stalo. Ovo je posebno istinito ako ste posebno bliski s tom osobom i razvili ste emocionalnu privrženost.

Simbolika fetusa

Međutim, ako ste prvo videli fetus u dimu, to znači da imate „čvrst niz moralnih pravila“ kojih se pridržavate kada imate posla s nezgodnim ljudima ili situacijama. Budući da ste vrlo pravedni i imate krajnji rezultat, postoje određena iskušenja u koja se nikada nećete upustiti, bez obzira na to koliko su primamljiva. Ništa vam nije važnije nego to da ste živi i zdravi, objasnila je ona.

Govoreći o tome šta najviše priželjkujete, rekla je da vam nisu potrebna ogromna bogatstva. Umesto toga, tražite da se osećate stabilno, srećno i u miru sa samima sobom i ljudima koje volite.

