Optička iluzija iz 1888. godine nepogrešivo otkriva kako doživljavate svoje godine

Optičke iluzije su fenomen koji nas često zbunjuje, pa čak i kada mislimo da smo dovoljno pametni da ih prozremo.

Jedna od poznatih optičkih iluzija nosi naziv „Mlada žena ili stara žena“, a zanimljivo je to što može otkriti koliko je osoba stara.

Ova optička iluzija prvi put se pojavila 1888. godine, a postala je poznata još davne 1915. godine kada je objavljena u američkom satiričnom časopisu „Puck“. Međutim, tek nedavno je studija objasnila da “na percepciju dvosmislene figure utiče socijalno doživljavanje soptvenih godina”.

Na slici se nalaze mlada i stara žena, a ono što svako prvo vidi može otkriti nešto više o njegovom doživljaju starosti.

1888: The Young/old woman figure appears on a German postcard

1930: E. Boring introduces it to psychology pic.twitter.com/656I1wU1Pn

— Gregory Hickok (@GregoryHickok) June 15, 2015