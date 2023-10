Optička iluzija koja će vam otkriti šta društvo misli o vama, da li ste stidljivi ili neopisiv šarmer

Vrlo su zanimljive da ih isprobate, optičke iluzije služe kako bi razradile naše najintimnije misli i strahove samo iz slike.

Nemaju najdelotvorniji element koji imaju mozgalice, ali opet možete zaroniti duboko u svoju psihu kako biste saznali nešto više o sebi. Zahvaljujući ovoj optičkoj iluziji možete saznati da li ste pravi romantičar, samouvereni ili ne.

Ova najnovija optička iluzija od korisnika @psychologylove100 govori vam „kakvi ste u društvu“.

Kako piše Mirror, slika prikazuje osobu u sredini, ali verovatno ćete prvo primetiti pozadinu – da li ste prvo ugledali šumu ili užurbanu gomilu ljudi?

„Ako je vaš prvi dojam šuma, delujete rezervisano kada upoznajete nove ljude. Međutim, kako se sa nekim bolje upoznajete, vaša ličnost cveta i raste u onu duhovitu i toplu. Zapravo, kad jednom razvijete naklonost prema nekome, ulažete velike napore kako biste osigurali njegovu sreću. Može biti obeshrabrujuće kada drugi ne uzvrate isti trud, ali to vas ne sprečava da pokušate. Vaš primarni izazov leži u javnom govoru, ali kada ste sa svojim bliskim prijateljima ili porodicom, zračite samopouzdanjem“, glasilo je objašnjenje za prvi simbol na ilustraciji.

„Suprotno tome, ako ste prvo ugledali užurbanu gomilu ljudi, vi ste pravi društveni leptir. Vaša sposobnost sklapanja prijateljstava i izgradnje mreža nikada ne prestaje da zadivljuje druge. Povremeno se borite sa problemima poverenja, pitajući se da li se ljudi sa vama druže zbog neke lične koristi, ali uvek se nekako u konačnosti opredeljujete za optimističan pogled na svet. Mnogi vam zavide na harizmi i šarmu, ali vi to graciozno nosite i nastojite da pomognete što većem broju ljudi. Ponekad je najvažnije da razgovarate sa pravim ljudima, iznesete svoje ideje i on će vas podržati i pomoći vam da te ideje postanu stvarnost. Morate da proširite svoje misli, svoje horizontie i da razmišljate šire, van okvira, jer je to jedini način da savladate prepreke koje vas ponekad koče“, dato je objašnjenje za drugu detalj na slici.

(vecernji.hr/Paula Brico)

