Optička iluzija koja je posvađala ljude: Vidite li krugove ili spiralu?

Nema tačnog ili pogrešnog odgovora kada su u pitanju optičke iluzije. Bez obzira na to koliko dugo posmatrali ilustraciju, neko će imati drugačiji odgovor od vašeg. Tako je jedna optička iluzija podelila mišljenja o tome šta se zapravo nalazi na njoj, prenosi Daily Star.

Naime, na društvenim mrežama podeljena je ilustracija koja izgleda poput spirale. I dok je većina prvo mislila da se radi o optičkoj iluziji koja se pokreće, stvar je zapravo drugačija.

Ilustracija je primer Frejzerove spiralne iluzije, koja je uprkos onome što bi oči mogle da vam pokažu, nešto jednostavnije. Umesto fotografije sa spiralama, nalazi se niz koncentričnih krugova. Uzorak pozadine čini sliku toliko zbunjujućom da vaš mozak samo ispunjava informacije kojih zapravo nema.

Prvi ju je opisao britanski psiholog Sir Džejms Frejzer, a drugi naziv za nju je lažna spirala. Optička iluzija se stvara kombinovanjem pravilnog uzorka crte (krugovi) s neusklađenim delovima ili različito obojenim nitima. Kad su delovi istaknuti drugom bojom, gledaocu postaje jasno da nema prisutne spirale.

This is not a spiral: what you see is a series of concentric circle and the reason is the so called Fraser spiral illusion https://t.co/yszVkL5tgz [this version is by @AkiyoshiKitaoka: https://t.co/WMk9a4Xo0X] pic.twitter.com/z0RVl8y9nA

— Massimo (@Rainmaker1973) August 21, 2022