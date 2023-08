Optička iluzija koja je zaludela internet: Svako vidi drugačiji skriveni broj (foto)

Jedna fotografija optičke iluzije posvađala je ljude na društvenim mrežama i korisnici su ušli u verbalni rat zbog potpuno različitih rezultata do kojih su došli.

Ljudi na Tviteru, ili po novome X-u, uveliko ne slažu oko toga koje brojeve mogu, a koje ne mogu da vide u ovoj optičkoj iluziji, koja iskreno sve izluđuje.

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022