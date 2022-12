Optička iluzija koja je zbunila sve: Gledajte u sliku 10 sekundi i primetićete nešto zapanjujuće

Mozak će vam se poigrati s očima i ostaćete zapanjeni ovom iluzijom.

Ovu optičku varku na Tviteru je podelio korisnik Gizmo koji je napisao da treba ‘gledati u crnu tačku deset sekundi i boje će nestati.’

So apparently this optical illusion makes this picture do something if you stare at it for more than 10 seconds… pic.twitter.com/K1NfSBKeCL

— 🔰 Gizmo (@Gizmo_Tweets) February 9, 2021