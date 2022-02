Optička iluzija zbunila društvene mreže: Koji broj vidite na ilustraciji?

Optička iluzija zbunila je društvene mreže jer je hiljade korisnika u jednoj ilustraciji videlo sasvim različite stvari. Korisnik Tvitera, Benonwine, podelio je fotografiju crno-belog kruga koji izgleda kao da prikazuje skrivene brojeve, ali se čini da ljudi ne mogu da se slože oko toga koji broj vide.

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022