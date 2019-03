Otišli na tavan i – postali milioneri preko noći (foto)

Jedna britanska porodica preko noći se obogatila

Na tavanu su otkrili indijsko blago. Veruje se kako je artefakte u Berkšir dopremio njihov predak, poručnik britanske vojske, koji ih je uzeo iz palate Tipu Sultana nakon poraza slavnog indijskog borca za slobodu od Djuka od Velingtona 1799. godine.

British family finds valuable treasure in their attic

A British couple discovered Indian antiques wrapped in newspaper in the dusty attic of their home in Berkshire.

These artifacts were taken from the palace of Tipu Sultan in 1799 by their ancestor, pic.twitter.com/D8pvBiey2M

— ®^²^ (@Raza_Rahym) March 8, 2019