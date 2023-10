Otkrijte svoj lični broj za 2024. i saznajte koje lekcije vam donosi naredna godina

Ako se pitate koji broj vam je dodeljen za narednu godinu i koje lekcije nosi, imamo odgovor. Za početak, potrebno je da izračunate broj 2024, koji zatim treba dodati vašem ličnom broju, datumu rođenja. Broj 2024 je 8 (2 + 0 + 2 + 4 = 8). Zatim izračunajte svoj broj, na primer ako ste rođeni 16. avgusta 1977. godine. prvo dodajte cifre dana i meseca (1 + 6 + 8 = 15). Zatim smanjite taj broj na jednocifrene cifre (1 + 5 = 6). Nakon toga, po istom sistemu, godinu rođenja svesti na jednocifreni broj (1+ 9 + 7 + 7 = 22 tj. 2 + 2 = 4). Zatim dodajte i dodajte ove brojeve dok ponovo ne dobijete jednocifreni broj. Dakle: 8 + 6 + 4 = 18, odnosno 1 + 8 = 9. Vaš broj je 9!

Šta vam govori ove godine? Numerologija ima odgovore.

Godina u broju 1

Mnogo je promena pred vama, a da biste iskoristili njihov potencijal, potrebno je očistiti orman. I fizički i na ličnom nivou. Vreme je da se pronađe nova perspektiva iz koje se može pristupiti situacijama. Zagrlite ovu godinu kao što grlite proleće. Uronite u nove izazove puni pozitivne energije i želje da putujete u inostranstvo.

Godina u broju 2

Ovaj broj donosi novu energiju u vaš život. Čini se da ćete manje preduzimati inicijative i oslanjati se na saradnju sa diplomatskim pristupom. To je dobar stav, ali imajte na umu da ćete njegove plodove ubrati tek nakon što se odreknete nekih delova sebe koji su vam zaista važni. Razmislite šta želite da žrtvujete i zašto.

Godina u broju 3

Vi ste srećnici koji vladaju 2024. godinom. Možda su vašim životom dominirali zahtevi i želje drugih, ali ovo vreme je isključivo za vas. To ne znači da više nećete imati dosadne obaveze, ali ne dozvolite sebi da gledate na svet očima i potrebama drugih. Slušajte savete onih koji vas vole i cene i iskoristite ovaj period da oslobodite svoju maštu. Jer inspiracije vam sigurno neće nedostajati.

Godina u broju 4

Ovo je godina postavljanja temelja na kojima će se graditi vaša budućnost. Papirologiju i obaveze treba pažljivo i detaljno postupati. Ne dozvolite sebi da pravite greške. Okrenite se porodici i ne dozvolite nikome da vas potceni. Oni koji su to uradili videće svoju grešku. Pored ključnog broja 4, ove godine za vas su povezane dve reči: pažljivo planiranje.

Godina u broju 5

Ulazite u period u kome je promena neophodna da bi se postigao napredak. Stvoriće se mogućnosti za nova putovanja, poznanstva, radna mesta. To će samo zapaliti vašu želju za novim avanturama. Prihvatite slobodu koju vam nudi ova godina i broj. To ne znači da svako iskustvo mora biti jedinstveno, ali pokušajte da priuštite što je moguće više slobode.

Godina u broju 6

Osećaćete izuzetnu odgovornost prema porodičnim i poslovnim ulogama. Važno je zapamtiti da ove godine ništa neće biti ostvareno ako zatvorite sebe i svoj dom i ne iskoristite prednosti društvenih veza. U porodičnim odnosima dozvolite sebi da otkrijete istinu i poslužite kao primer onima koji ne znaju da vide stvarnost ili onima koji ne znaju da verbalizuju svoja osećanja. Priđite mirno svima koje sretnete i ne dozvolite nikome da vas izbaci iz ravnoteže.

Godina u broju 7

Godina odmora ti se smeši. Posle svih izazova tekuće godine, svakako zaslužujete priliku da oporavite telo i duh. Neka se neko drugi pobrine za stvari koje ste do sada prvenstveno radili vi, jer ove godine to možete. Važno je odvojiti vreme za sebe, meditaciju i posvećenost svom unutrašnjem biću. Ako se osećate usamljeno ili mislite da gubite snagu da ostvarite neke planove, znajte da ovo stanje neće potrajati. Prijatelji bi mogli pomisliti da nemate vremena za njih. Moguće je da će se upravo to desiti, ali svima nam je ponekad potrebna promena da bismo rasli.

Godina u broju 8

Finansije će biti prioritetna tema. Jasno je da prvo treba ulagati u nove koncepte, ali razmisliti koliko i zašto. Obavezno proverite investicioni plan nekoliko puta ili čak odustanite od nekog iznosa ili izbora. Kako vam je ovo vreme žetve, a posejali ste seme koje je dalo bogate plodove, znajte da vas čeka nagrada za proteklih sedam godina. Potražite savet iskusnijih, a ako vam se ukaže prilika vezana za nekretnine – zgrabite je.

Godina u broju 9

Zatvarate devetogodišnji ciklus. Uđite u novo udaljavajući se od svega što vas guši, čini nezadovoljnim ili vam jednostavno ne odgovara. Prerasli ste mnoge situacije i ljude i ne morate da budete ničija žrtva, pogotovo ne sami. Takođe ne zadržavajte se na onima kojima je potrebna vaša sloboda. Ovo je proces zatvaranja i otvaranja poglavlja i odlučite da budete autor svoje priče. Važno je da popunite sve rupe koje još imate i udahnete svež vazduh.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.