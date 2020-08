Otkrili kolekciju islamskih zlatnika starih 1.000 godina (foto)

Izraelski arheolozi su najavili da će danas zvanično otkriti dragocenu kolekciju ranih islamskih zlatnika pronađenih tokom nedavnih iskopavanja u blizini centralnog grada Javne.

Kolekcija od 425 zlatnika, od kojih većina potiče iz perioda Abasida pre 1.100 godina, bila je „izuzetno retka“, kažu arheolozi izraelskih antikviteta Liat Nadav-Ziv i Eli Hadad.

Kako prenose mediji, ova neobična iskopina rezultat je vrednog i predanog rada mladih volontera i obuhvata takođe i stotine manjih isečaka iz zlatnika koji bi služili kao manji apoeni.

