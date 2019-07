Otkrio da ga žena vara, pa smislio PAKLENU OSVETU

Kada je bio skoro siguran odlučio je da na njenu izdaju odgovori okrutnim poklonom

Jedan korisnik Redita dugo je sumnjao da ga žena vara.

Kada je bio skoro siguran odlučio je da na njenu izdaju odgovori okrutnim poklonom. Toliko je posramio pred celom porodicom da će to pamtiti čitavog života.

– Primećivao sam mnogo tragova i bio siguran da me vara. Smejala se kad šalje poruke i lagala da priča sa majkom. Stalno je ostajala na poslu mnogo duže, a kada bih pozvao kolege bi rekle da nije tu. Kada bih je pitao kako to objašnjava samo bi se nasmejala. Jednom je „otišla po mleko“ pred ponoć i nije se vratila do dva ujutru. Moj savjt vam je – unajmite privatnog detektiva. Pomaže kod razvoda. No, kada sam bio siguran sačekao sam njen rođendan nekoliko meseci kasnije. Iskoristio sam to vreme da sebi nađem smještaj i konsultujem se sa advokatom. E, a onda je došao rođendan.

Prvo je insistirala da odem negde iz grada sa prijateljima jer je „morala da radi i taj dan je samo podsećao da stari“.

Znao sam da je nešto nije u redu, a onda sam našao flašu šampanjca i dve čaše u plakaru. Pukao sam. A onda sam skovao plan. Otišao sam kod prijatelja i pravio se da sam otputovao. Onda sam odatle zvao njenu majku, oca, sestru i prijatelje. Rekao sam im da pravim zabavu iznenađenja. Našli smo se ispred stana i rekao sam im da budu što tiši. Bilo je oko osam ujutru. Majka je nosila tortu a ja sam otključao vrata. Otvorio sam ih naglo i svi smo uzviknuli „iznenađenje“.

Zatekli smo je sa ljubavnikom potpuno golu. Majka je ispustila tortu, setra joj je vrištala, otac počeo da urla. Moja sada bivša žena je vikala na mene dok je njen ljubavnik navlačio pantalone i bežao. Najbolji rođendanski poklon koji sam ikome dao – napisao je muškarac.

Verovatno vam je jasno zbog čega je ova priča postala internet hit. Njene verzije su posle foruma osvanule na mnogo sajtova.

Rođendan za pamćenje, nema šta.