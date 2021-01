Otkriveni ostaci najveće životinje koja je ikad hodala Zemljom (video)

Ostaci najveće životinje koja je hodala Zemljom otkriveni su u Argentini, smatraju naučnici iz te zemlje. Radi se o nepoznatoj vrsti gigantskog dinosaurusa, koji je težio više od 69 tona.

Ostaci dugovratog dinosaurusa stari su oko 98 miliona godina, procenili su naučnici. Prvi delovi kostiju otkriveni su u Patagoniji pre osam godina, a iskopavanja još traju.

Naučnici su sada uspeli da odrede približne dimenzije na osnovu do sada iskopanih ostataka tog dinosaurusa i smatraju da je bio veći od do sada najveće poznate životinje, titanosaurusa. Rezultati proučavanja iskopanih ostataka nedavno su objavljeni u naučnim časopisima.

Titanosaurus je bio najveći član porodice sauropoda. Ovaj dugovrati biljojed, koji je živeo u periodu Jure (pre oko 160 miliona godina), pa sve do perioda Krede (pre 66 do 145 miliona godina), mogao je da bude visok do 37 metara i težak do 69 tona.

„Proučavajući ostatke nove vrste iz Patagonije, čini se da bi mogao biti najveći sauropod koji je do sada nađen“, rekao je Pol Baret, paleobiolog iz Muzeja istorije prirode u Londonu, piše „Lajvsajens“.

Naučnici još nemaju dovoljno dokaza koji bi mogli da potvrde da se radi o potpuno novoj vrsti ili samo gigantskom primerku neke od postojećih džinovskih vrsta.

Međutim, uvereni su da će, kada se iskopavanja završe, moći da ga klasifikuju kao novu vrstu.

„Mesto gde je otkriven veoma je teško pristupačno i logistika je komplikovana. Ali očekujem da se vratimo istraživanju kada se završi pandemija“, rekao je Alehandro Otero, paleontolog iz Muzeja La Plata u Argentini.

Dve vrste titanosaurusa trenutno se smatraju najvećim i obe su pronađene u Argentini. Jedna je argentinosaurus, a druga patagotitan. Međutim, zaključci o njihovoj veličini izvedeni su na malom broju ostataka. Do sada je pronađeno tek 13 kostiju argentinosaurusa i šest jedinki patagotitana.

(Sputnjik)

