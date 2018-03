Otkriveno: Tetovaže po telu rađene su pre 5000 godina (foto)

Dve egipatske mumije stare 5.000 bile su prvi poznati tetovirani ljudi u istoriji, a njihove tetovaže prvi poznati prikaz figure životnja na ljudskoj koži, saopštili su istaživači Britanskog muzeja.

Muška mumija je, na nadlaktici, imala tetovažu bika i berberske ovce, dok je ženska imala linearne motive u obliku latiničnog slova „S“, na nadlaktici i ramenu, prenose svetski mediji.

New research has revealed the world’s earliest figural tattoos on two 5,000-year-old natural mummies in the British Museum, including the oldest known example of female tattooing. Read more➡️ https://t.co/RSezHwSUqH pic.twitter.com/qzMaURKMzb

— British Museum (@britishmuseum) March 1, 2018