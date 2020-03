Ova 84-godišnja bakica na najneverovatniji način osvojila auto (video)

Jedna 84-godišnja bakica upela je da ubaci lopticu u rupu udaljenu 28 metra, a taj neverovatan potez na kom bi joj pozavideli i profesionalni golf igrači, doneo joj je novi automobil.

This will make your day

84-year-old Mary Ann Wakefield wins a new car after sinking this unbelievable 94-foot putt

🎥: @OleMissMBBpic.twitter.com/6mUJCmR4wh

— CBC Sports (@cbcsports) February 23, 2020