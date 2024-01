Ova baka je počela da naplaćuje božićni ručak deci i došla do zanimljivog saznanja

Baka iz Velike Britanije donela je odluku da unapredi tradicionalni božićni ručak i šokira sve u porodici.

Gospođa Kerolajn Dadridž iz Fervotera u Kardifu, kako bi pravedno raspodelila troškove, odlučila se na inovativni korak – postavila je cenovnik za učestvovanje na božićnom okupljanju.

Gospođa Dadridž, šezdesettrogodišnja penzionerka, objavila je cenovnik koji predviđa naknadu od 15 funti (oko 2.000 dinara) za odrasle članove porodice, dok deca uzrasta od tri do 12 godina izdvajaju 5 funti (oko 650 dinara). Najmlađi unuci, s druge strane, plaćaju simboličnih dva dolara (oko 220 dinara).

Iako postoje oni koji smatraju da je ova praksa sebična, gospođa Dadridž brani svoju odluku, ističući da nije reč o pohlepi za novcem, već o pažljivom planiranju budžeta i ravnoteži troškova. Ideja je nastala nakon gubitka supruga 2015. godine, kada je njen prihod značajno opao.

“Najbliži rođaci su već naviknuti na ovaj sistem. Iako se možda nekima čini grubo uvoditi „porez“ na božićni obrok za decu, smatram da je to važna životna lekcija. Stariji unuci čak vole to što daju svoj doprinos, nudeći pomoć, što ja cenim. Više su počeli da me cene kako sam počela da naplaćujem ručak”, istakla je gospođa Dadridž, prenosi direktno.rs.

Dakle, više cene ono što plate, što je bilo veoma interesantno saznanje za ovu britansku gospođu.

Božićna večera, koja uključuje vino, bezalkoholna pića, božićni puding, krekere, orahe, sir i tradicionalne dekoracije stola, sada postaje ne samo prilika za okupljanje već i za učenje odgovornosti. Baka dodaje da deca i unuci dobijaju zadatke oko posluživanja jela. Takođe, naglašava da ako neko ne izmiri svoje obaveze na vreme, jednostavno neće biti pozvan na naredna okupljanja.

“Iako očekujem kritike zbog naplate božićne večere, to meni ne smeta. Ranije, dok sam svima kuvala džaba, ophodili su se prema meni kao da se to podrazumeva, nisam ja ničiji rob. Ovo nije pohlepa za novcem, već metod planiranja budžeta i pravične raspodele troškova među svima za stolom”, zaključila je gospođa Dadridž.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.