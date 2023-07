Ova mozgalica izludela je mnoge: Vidite li gde se nalazi druga žirafa na slici? (foto)

Šta mislite koliko ste fokusirani? Možete li brzo da locirate objekat skriven unutar slike gledajući ga? Danas imamo prilično izazovan kognitivni zadatak za vas, ako možete da ga rešite.

Probajte da za samo 8 sekundi rešite ovaj vizuelni izazov koji je izludeo mnoge korisnike interneta.

Osnovni koncept ovog vizuelnog testa je jednostavan. Sve što treba da uradite je da potražite skriveni predmet na slici u zadatom roku. Jeste li spremni? Krenimo.

can you see the hidden giraffe? 😉 pic.twitter.com/hgOwReDinj

— Ika Natassa (@ikanatassa) April 27, 2013