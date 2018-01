Ova zagonetka sa kafom zadaje muke svima – možete li Vi da je rešite?

Let’s see who’s brain works 😭 who gets coffee first ? 👀🤔 pic.twitter.com/CqCtIeKVsJ — Purp 💜 (@_herbeautyxo) November 9, 2017

Kafa će vam tokom dana pomoći da povratite koncentraciju i što lakše pregurate radni dan, ali ova zagonetka sa šoljicama kafe zadala je muke mnogim korisnicima Tvitera.

Na fotografiji se vidi kako se kafa sipa u sistem cevi koji vodi do četiri različite šoljice. Svaka cev završava se nad šoljicom sa različitim brojem, ali u kojoj će kafa biti najpre sipana?

4…9….7…..5 in that order — Rγαη Fυgαζí 🇱🇨 (@HALFyute) November 9, 2017

Wouldn't they all get it at the same time — No Sleep Leak🌌👽 (@wxvybaby) November 9, 2017

4 it has the most direct access — Deborah 🙋🏾 (@debbrownsimon) November 10, 2017

Tviteraši su, pukim posmatranjem došli do različitih rešenja. Nekima je prva šolja u kojoj će se nasuti kafa, šoljica sa brojem 4, nekima bi u sve u isto vreme bila sipana kafa.

Ipak, tačno rešenje ponudio je jedan korisnik koji je primetio nešto što drugi nisu. Kao što se na fotografiji jasno vidi, tri sistema cevi su blokrana, i samo jednim kafa može da dospe o šoljice broj 5.