Ovaj klip će vam ulepšati dan: Kakadu ne može da prestane da se smeje (video)

Pomislite kada ste poslednji put čuli filmskog zlikovca koji se zlokobno smeje. To je jedan vrlo specifičan, pomalo poremećen zvuk.

Manijački smeh označava da junak zna da je nešto što je uradio pogrešno, ali bez obzira na to on misli da je pobedio. U stvarnom životu retko kada se dogodi ovakva situacija, ali se jedna ptica pobrinula za to.

Kakadu je napravio veliki nered u stanu, a onda je izveo najbolje imitacije smeha, koje su i isto vreme i urnebesne i jezive. Kako je to izgledalo i zvučalo, pogledajte u klipu.