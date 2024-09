Ovaj lekar se nije tuširao 5 godina: Evo šta mu se desilo sa telom nakon toga

Lekar veruje da su mikrobi neophodni za održavanje zdrave ravnoteže

Džejms Hamblin iznenadio je svet kada je objavio da se nije tuširao pet godina.

Doktor i predavač na Jejlu za svoju knjigu „Clean: The New Science of Skin“ odlučio je da sprovede eksperiment sa samim sobom.

Naime, Hamblin se tokom pisanja knjige odlučio da se fokusira na naš najveći organ – kožu. Tokom eksperimenta i istraživanja došao je do nekoliko važnih lekcija. Prvo, kaže da opsednutost sapunom može uzrokovati alergije.

„Ceo taj put istraživanja i učenja u mojoj knjizi o mikrobiomu kože i istoriji verovanja o higijeni i čistoći stvarno me je naterao da promenim svoje navike“, kaže.

Po njegovom mišljenju, mikrobi su prisutni u okolini i to se neće promeniti ako se osoba istušira. On veruje da su mikrobi neophodni za održavanje zdrave ravnoteže, primera radi u probavnom sistemu.

„Znate da pokušaj iskorenjivanja mikroba u vašim crevima nije najbolja stvar koju možete da učinite“, ističe.

Iako ne koristi šampon ni gel za tuširanje, Hamblin pere ruke sapunom. Osim toga, održava određene navike, a voda je i dalje njihov važan deo.

„Još uvek ponekad ovlažim kosu. Iz mog kupatila su nestale kreme, pilinzi i dezodoransi. Ali i dalje perem zube. Radim samo ono što smatram zadovoljavajućim ili stvarno potrebnim u medicinskom smislu“, zaključio je.

