Ovaj matematički zadatak za 4. razred osnovne škole posvađao je ljude na internetu: Znate li vi rešenje?

Društvene mreže nedavno je obišao jedan matematički zadatak namenjen osnovcima, a uprkos tome što je relativno jednostavan, posvađao je brojne internet korisnike.

Naime, ljudi se svađaju oko konačnog rešenja, a podeljeni su u dve grupe – one čiji je rezultat 1, odnosno 4.

Oni koji su dobili rezultat 1 ne shvataju one koji su došli do rezultata 4 i obrnuto, a do zabune dolazi usled toga koji ste redosled matematičkih operacija koristili.

“Škole danas uče da se prvo rešava operacija u zagradi, pa tek onda deljenje, množenje, sabiranje i oduzimanje. Pored toga, na zagrade se gleda kao na množenje”, rekla je jedna učiteljica i objasnila na koja dva načina ljudi rješavaju ovaj zadatak:

1. 36:3(8-6) = 36:3×2 = 12×2 = 24

24/6 = 4

2. 36:3(8-6) = 36:3(2) = 36:6 = 6

6/6 = 1

Ova učiteljica na kraju je zaključila da je tačno rešenje ipak 4 jer bi većina kalkulatora pratila prvi redosled računskih operacija i došla do tog rezultata.

Podsetimo, množenje i deljenje imaju prednost nad sabiranjem i oduzimanjem, ali su međusobno istog prioriteta, pa se najčešće poštuje pravilo sprovođenja sleva na desno u slučajevima poput ovog. Imajte na umu da zagrade menjaju prioritet, odnosno one označavaju eksplicitnu prednost.

Inače, u Srbiji se redosled računskih operacija uči u 4. razredu osnovne škole, piše Blic.

