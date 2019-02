Auuu, pa ovakav udarac događa se jednom u MILION SLUČAJEVA (video)

Na snuker meču između Lijanga i Žaoa videli smo jednu zaista komičnu situaciju. Na otvorenom šampionatu Kine u snukeru sastali su se 32. igrač sveta Lijang Venbo i 66. igrač sveta Žao Đintong.

Žao je na početku petog frejma poveo sa 3:0, a jedna od crvenih kugli koju je ubacio u rupu, ušla je pod zaista zanimljivim okolnostima, kakve se ne viđaju svaki dan.

Naime, Žao je želeo da crvenu kuglu ubaci u donju levu rupu, ali je udarac bio isuviše snažan, pa se odbio o taj deo stola i kugla je ušla u donju desnu rupu, pritom se, prethodno popevši na ivicu stola.

