Ove dve boje obeležiće 2021. godinu (foto)

„Pantone“, svetski autoritet u svetu boja, kao i svake godine bira onu koja će na simboličan način predstaviti godinu pred nama. Prošle godine je to bila klasično plava, dok će 2021. godina biti obeležena sa čak dve boje: žuta Illuminating i siva Ultimate Gray.

PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating, a marriage of color conveying a message of strength and hopefulness that is both enduring and uplifting.

Visit https://t.co/Tskl0gMXYB to discover more.#Pantone #pantone2021 pic.twitter.com/utJ0sceAA9

— PANTONE (@pantone) December 9, 2020