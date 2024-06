Ove ikone morate imati u kući: Pomažu u najgorim situacijama, donose mir i blagostanje

Svaka ikona je lekovita, ako joj se obratimo sa verom, iskreno iz srca

Kada osobu savlada iznenadna bolest, tada se posebno moli Bogu za pomoć i saznaje koliko je zdravlje važno, ali i kolika je moć molitve. Ako želite da započnete proces izlečenja od svih bolesti , prvo idite do najbliže crkve i stavite sveću na ikonu na koju vam oči same „padnu“. Na taj način Gospod nam daje do znanja gde da započnemo naše izlečenje.

Postoje vrlo jake ikone i sveci koji pomažu bolesnim ljudima da se oporave brže i ozdrave.

Stoga vam predlažemo da ikone tih svetaca uvek držite u svojoj kući, a one će vam pomoći da ojačate i fizički i psihički.

Ikona Majke Božije

Ljudi kažu da ova ikona leči od mnogih bolesti, a veruje se da ju je prvi ikonopisao sam sveti Luka i da ona zbog toga ima veliku moć isceljenja ljudi. Ikona prikazuje Majku Božju i Isusa Hrista , gde se jasno vidi kako ga ona voli i brine se za njega, kao što voli i brine se za sve one ljude koji joj se obrate za pomoć.

Ikona Svetom Vasiliju Ostroškom

Čovek iz naroda, čovek koji brine za narod. To je Sveti Vasilije Ostroški. Svetac koji hodi među ljudima. Ikona Svetog Vasilija Ostroškog treba da se nađe u svakom domu, jer se smatra da ovaj svetac čuva porodicu i kuću od požara, zla i bolesti.

Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice

Zašto se za ovu ikonu kaže da je “ trojeručica „? Ako bolje pogledate, videćete da su na njoj prikazane tri ruke, odakle se smatra da ova ikona ublažava bolove u rukama.

Međutim, veruje se da pomaže pri izlečenju raznih bolesti.

Istina je da sve ikone imaju moć izlečenja, jer iz ljudske duše „izbacuju“ zlo i mržnju, ostavljajući dobrotu i blagostanje. Ako je osoba negativna, ako iz njega izbija ljutnja, čak ni sve ikone na svetu mu neće pomoći da ozdravi, oprosti, zaleči se.

Najveću moć ima prava i iskrena molitva. Naučnici su dokazali da vernik udubljen u molitvu potpuno isključuje moždanu koru , a to označava potpunu sigurnost i odsustvo stresa.

Molitva je snažan lek, te ne samo da reguliše sve procese u ljudskom organizmu, nego i obnavlja uništenu strukturu svesti. Većina bolesti uzrokovana je tako negativnim situacijama i umno potenciranim problemima koji se tokom molitve povlače ili čak potpuno nestaju.

Naučnici su dokazali da se nakon Liturgije i drugih verskih obreda normalizuje krvni pritisak i druge vrednosti izmerene u krvi. Navodno je dokazano i da zvuk zvona ubija viruse, a sveta voda menja svoja svojstva izlečenja zavisno o stepenu verovanja vernika što je zapravo samo dodatak na teoriju o „pamćenju vode“.

