Ove zagonetke mogu da reše samo najpametniji, da li ste to baš vi?

Zagonetke je uvek zabavno rešavati. Međutim, neke od njih mogu biti prilično komplikovane, te je potrebno uložiti dosta truda i vremena kako bi se došlo do tačnog odgovora.

Mislite li da ste dovoljno pametni da možete da rešite ove teške zagonetke? Testirajte svoje veštine i lepo se zabavite rešavajući ih u nastavku.

Misterija prazne ćelije

Endi je stavljen u ćeliju sa gomilom zemlje i samo jednim prozorom. Prozor je previsok za njega. Jedini predmet koji se nalazi u ćeliji je lopata.

Neće moći da dobije nikakvu hranu ili vodu, i ima samo dva dana da pobegne ili će umreti. On ne može da kopa tunel jer će mu trebati mnogo više od dva dana da to uradi. Kako će Endi da pobegne iz ćelije?

Odgovor

Mora da koristi lopatu da nagomila zemlju ispod prozora kako bi se popeo i pobegao iz ćelije.

Otrovna pića

Marisa i Julijana su zajedno izašle na piće. Naručile su isto piće. Julijana je bila stvarno žedna i popila je pet pića dok je Marisa završavala prvo.

Pića su bila otrovna, ali samo je Marisa umrla. Zašto?

Odgovor

Otrov je bio u ledu. Pošto je Marisin led imao vremena da se otopi, ona je bila otrovana, a Julijana ne.

Samoubistvo ili ne?

Mrtvo žensko telo nađeno je na dnu višespratne zgrade. Izgleda kao da je izvršila samoubistvo skočivši sa jednog od spratova. Kada je detektiv stigao, otišao je na prvi sprat zgrade, otvorio zatvoren prozor i okrenuo novčić prema podu.

Zatim je otišao na drugi sprat i uradio istu stvar. Nastavio je tako sve do zadnjeg sprata zgrade. Kada se vratio, rekao je da je to bilo ubistvo, a ne samoubistvo. Kako on to zna?

Odgovor

Nije mogla da skoči ni sa jednog sprata, jer kada je detektiv otišao na svaki od tih spratova, svi prozori su bili zatvoreni.

Ljubav na sahrani

Devojka je na sahrani svoje majke. Upoznaje finog momka koji je takođe bio na sahrani.

Bila je zauzeta u tom momentu i nije imala vremena da ga pita za njegov broj pre nego što je otišao. Trudila se da ga potraži, ali niko nije znao ko je i kako da ga kontaktira. Nekoliko dana kasnije njena sestra umire, a policija sumnja da je to ubistvo. Ko joj je ubio sestru?

Odgovor

Ona je ubila sestru. Nadala se da će se, ako umre neko drugi u njenoj porodici, ponovo pojaviti muškarac kojeg je upoznala na sahrani svoje majke.

Ukraden prsten

Nikol je otišla u policiju da prijavi da je neko ukrao njen prsten. Kada je policija došla u njenu kuću, primetili su da je prozor razbijen i staklo je napolju, unutra je bio totalni nered, a na tepihu je bilo prljavih tragova, ali, nije bilo drugih znakova provale.

Sledećeg dana, policija je uhapsila Nikol zbog prevare. Zašto?

Odgovor

Čim je policija stigla na mesto zločina, znali su da je Nikol najverovatnije Nekeorganizovala provalu. Staklo razbijenog prozora bilo je van kuće, što znači da je prozor razbijen iznutra.

Otrovne pilule

Jedan serijski ubica kidnapovao je pet različitih ljudi i svakome je dao čašu vode i dve pilule. Rekao im je da uzmu jednu pilulu, a on će drugu i nagovestio da je jedna otrovna, a druga bezopasna.

Svaka žrtva je nekako izabrala otrovnu pilulu i umrla. Kako ih je serijski ubica naterao da uzmu otrovnu pilulu?

Odgovor

Nijedna od pilula nije bila otrovna. Otrov je bio u vodi koju su sve žrtve progutale.

Misterija medenog meseca

Par je otišao na Havaje na medeni mesec. Nažalost, muž se vratio kući sam, jer je njegova žena poginula u užasnoj nesreći.

Policija je kontaktirala putničku agenciju preko koje je par otišao na medeni mesec i uhapsila je muža zbog ubistva žene. Kako su znali da je to uradio?

Odgovor

Turistički agent je otkrio da je muž rezervisao kartu u jednom pravcu za svoju ženu.

(City magazine)