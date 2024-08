Ovih 11 simptoma se javljaju pre smrti: Medicinska sestra otkrila šokantne detalje

Većina ljudi se strašno plaši smrti, a medicinska sestra Džuli Mefeden je otkrila da je to u stvari mnogo prirodnije nego što smo mogli da zamislimo.

Džuli Mefeden je medicinska sestra koja je sa svetom podelila kako to izgleda kada neka osoba umire, a dodajemo i 11 medicinskih simptoma koji ukazuju na isto.

Nedavno je Džuli podelila što se događa ljudima koji umiru, što je mnoge uplašilo. Navodi da se njihove oči veoma čudno „fiskiraju“ na jednu tačku.

– Mrtvački pogled je takav da se fiksira na određeni deo sobe i tada možete pričati bilo šta ili pucnuti prstima tačno ispred lica, ljudi neće pomeriti pogled – rekla je Džuli.

Ona je dodala da samu porodicu najviše uplaši kada osoba napušta ovaj svet razgovara sa nekim, a oni to nešto ne vide.

Većina ljudi ima ogroman strah od smrti, ali Džudi tvrdi da je to totalno besmisleno jer u tom trenutku imamo potporu i od samog tela da nam sve to olakša, prenosi „Dailymail“

– Biološki, naše telo je izgrađeno da živi, ali i da nam pomogne da umremo. Videla sam to iz prve ruke – dodala je ona i otkrila na koji način nam naše telo pomaže da se izborimo sa smrću.

1. Spavate više

Prva stvar koja se dešava je da nivo kalcijuma u ​​vašem telu raste kada dođete do kraja svog života. Kada vam nivo kalcijuma poraste, počinjete da spavate više, objasnila je Džuli.

2. Manje ste gladni i žedni

Dok ste blizu smrti, Džuli je rekla da će vaše telo znati da je pri kraju i da će „početi da se gasi“. Prema njenim rečima, počeće polako da se aktiviraju mehanizmi koji isključuju osećaj gladi i žeđi.

3. Smanjuju se bolovi

Kada više spavate, a manje pijete i jedete, Džuli je rekla da na taj način se aktivira proces ketoza. Ovaj proces oslobađa endorfine, zbog čega se osećate dobro i ne osećate bol, objasnila je medicinska sestra iz bolnice. Džuli je takođe podelila još neke znakove koji ljudi mogu da primete kod svojih najmilijih, a koji ukazuju na to kada je neko blizu smrti.

Postoji i 11 simptoma pred smrt:

– Povećanje sna,

– smanjenje funkcionalne pokretljivosti,

– promene u disanju,

– promene u boji kože,

– groznica,

– suzne oči,

– agitacija (stanje velike uzbuđenosti i fizičkog nemira)

– povremena konfuzija ili dezorijentacija,

– razgovor sa osobama koje su preminule,

– povremena konfuzija ili dezorijentacija,

– nedostatak apetita, prenosi „Healthline“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com