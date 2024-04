Ovo je kod nas potpuno normalno, a u Nemačkoj se kažnjava i sa 25.000 evra!

Visoke, skoro letnje temperature su nas sve izmamile napolje, što takođe znači da je počela sezona roštiljanja. Ali ako živite u Nemačkoj i želite da roštiljate na svom balkonu, morate da se pridržavate novog pravila ako ne želite da platite kaznu.

Nemački mediji pišu da je najveći problem sa roštiljem na ćumur. Naime, previše dima sa roštilja na ćumur ne samo da može da izazove neprijatnosti vašim susedima, već i da prekršite nemačke zakone o zaštiti životne sredine.

Kazne idu i do 25.000 evra

Ukoliko roštiljanje nanese štetu životnoj sredini zbog prevelike količine dima, mogu se izreći kazne do 25.000 evra. Osim toga, ako to radite često, to takođe može dovesti do sudskih sporova.

Nemački mediji upozoravaju da građani treba da vode računa da ne izazovu ozbiljne probleme i da se pridržavaju važećih propisa.

Da li mislite da su ovako stroge kazne opravdane ili ne?

