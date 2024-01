Ovo je mesto na kojem možete da posetite 3 zemlje odjednom: U Evropi je i nije lako doći do njega

Iako to nije jedina tačka na svetu gde se ukrštaju tri nacionalne granice, to je najsevernija međunarodna tromeđa

Ako želite da posetite što više zemalja u najkraćem mogućem roku, jedno mesto u Evropi će vam omogućiti da tehnički budete u tri zemlje odjednom. Iako to nije jedina tačka na svetu gde se ukrštaju tri nacionalne granice, to je najsevernija međunarodna tromeđa.

Časopis Travel and Leisure navodi da neposredno izvan Kirune, najsevernijeg grada Švedske, putnici mogu doći do malog sela Kilpisjarvi. Tamo mogu ići na planinarenje do Treriksroseta, tačke na kojoj se susreću Švedska, Finska i Norveška. Tamo putnici mogu prošetati malom drvenom stazom do kamenog spomenika koji su 1897. prvi postavili i Rusi i Norvežani da bi obeležili granicu. Zamenjen je novim kamenjem 1926. godine.

Kada stignete tamo, u suštini ćete posetiti tri zemlje odjednom. Međutim, doći do ove tačke nije lak podvig. Kako je objašnjeno na turističkom sajtu Kiruna, kada putnici stignu u Kilpisjarvi, mogu da izaberu da prepešače 11 kilometara do klisure, a ako izaberu ovaj pomalo naporan put, biće nagrađeni šetnjom kroz Malu, najstariji nacionalni park Finske.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.