Ovo je ‘najopasnije mesto na svetu’: Čak i ako ubijete čoveka, možete se izvući zbog bizarne rupe u zakonu

Ogroman deo unutar Sjedinjenih Američkih država i dalje je tehnički bez zakona zbog nepravilnosti u ustavu koji optuženike ostavlja bez porote koja bi ih osudila.

Inside Yellowstone's "zone of death" crimes can't be prosecuted. What is going on here? https://t.co/7BjBz7UkQz pic.twitter.com/aghftWy3w4

Veliko područje unutar poznatog nacionalnog parka u SAD-u označeno je kao ‘Zona smrti’ zbog pravne rupe koja u teoriji dopušta ljudima da počine zločin bez straha od osude, uključujući ubistvo.

Nacionalni park Jeloustoun, koji se uglavnom nalazi u Vajomingu, prostire se na 8991 kvadratnih kilometara i prepun je divljih životinja, zapanjujućeg krajolika i više od polovne aktivnih gejzira na svetu.

Ali izolovani deo od 80 km unutar njegovih granica tehnički je komad zemlje bez zakona gde je sve dozvoljeno.

Prema šestom amandmanu ustava SAD-a, ako neko počini zločin onda ima pravo na ‘brzo i javno suđenje od strane nepristrane porote države i okruga u kojem je zločin počinjen’.

Park je pod jurisdikcijom Vajominga, ali je nenaseljena zona smrti u susednim državama Ajdaho.

YouTuber Tom Skot objasnio je na svom Jutjub kanalu: „Kongres je dao ceo Jeloustoun Vajomingu uprkos činjenici da je deo parka u Ajdahu.

“Dakle, upravo sada na ovom području od 80 km kvadratnih stojim u državi Ajdaho, ali saveznom okrugu Vajominga.

“To znači da za zločine počinjene u ovoj čudnoj maloj zoni preklapanja porota bi morala da bude izabrana samo od ljudi koji žive u državi Ajdaho i okrugu Vajoming, a ovde je populacija nula.

„Dakle, nema porote, što znači da nema suđenja, što u teoriji znači da nema osude.“

Međutim, istakao je da, iako tehnički može ubiti nekoga i izbeći kaznu, on nema nameru da to uradi jer „nije idiot“.

Do danas nijedno poznato ubistvo nije počinjeno unutar određenog područja otkako je na to ukazao profesor prava Brajan Kalt u svom eseju pod nazivom ‘Savršeni zločin’ iz 2005. godine.

Rupa bi se mogla ispraviti tako što bi Kongres usvojio zakon o prebacivanju vlasništva nad zonom na Distrikt Ajdaho, ali usprkos Kaltovom lobiranju, pravna zagonetka i dalje postoji.

DYK there's a small patch of land in Yellowstone where you could legally get away with any crime? It's here and it's called the zone of death. pic.twitter.com/xwlG8ScrKX

— Francis 🇵🇷 (@4RealFran) January 13, 2019