Ovo je najružnija boja na svetu, stručnjaci tvrde da ljude asocira na smrt

Boja pod nazivom Pantone 488 C smatra se najružnijom bojom na svetu.

Opisuju je kao „smrt“, „prljavštinu“ i „katran“, ali ova ružna nijansa ima važan zadatak da odvrati ljude od pušenja.

This colour – Pantone 448 C – is considered to be the ugliest in the world.

When the Australian Department of Health referred to it as "olive green", the Australian Olive Association complained that this denigrated olives.

