Ovo je najskuplja kuća u Evropi: Izgleda kao iz SF filma, a cena je astronomska (foto)

Ova futuristička palata od mehurića možda izgleda kao da je izašla iz neke dečje TV emisije, ali je zapravo nekretnina koja cenom ali i izgledom oduzima dah.

Najskuplja evropska nekretnina nalazi se na jugu Francuske, u vlasništvu je modnog dizajnera Pjera Kardina i prodavala se za neverovatnih 456 miliona dolara.

Travis Scott’s “K-Pop” music video was filmed at designer Pierre Cardin’s Bubble Palace, which was once listed for $383,000,000 USD 🫧 pic.twitter.com/acu5H9NlSr

— Drip💧 (@DripRapTV) August 14, 2023