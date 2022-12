Ovo je prilično odvratno: Nećete verovati šta se nalazi u skoro svakoj kesici čaja

Svima je jasno koliko su čajevi zdravi i važni, naročito tokom zime kada „haraju“ prehlada i grip. Ipak, retko kada se pitamo šta se to nalazi u tim kesicama i kako su zapravo došle do nas: Kakve pčele su sletale na njih, kakvi sve bube su puzale po njima i koliko njih su prehranili?

Henrik Krehenwinkel, ekološki genetičar sa Univerziteta u Triru, sa svojim timom naučnika otkrio je revolucionarni način otkrivanja interakcija biljaka i životinja. U časopisu Biology Letters objavili su studiju u kojoj su analizirali osušeno lišće kamilice, nane, čaja i peršuna.

Ekološkom analizom DNA su testirali čajeve i lekovito bilje. Na odabranim komercijalnim proizvodima pronašli su više od 1200 različitih vrsta zglavkara.

Usprkos drugim tvrdnjama, čajevi nisu puni pesticida

Skupili su uzorke raznih začinskih bilja i čajeva iz raznih delova sveta. Henrikov tim je razvio metode za izdvajanje i umnožavanje DNA zglavkara iz dostupnog biljnog materijala, a u objavljenom istraživanju navode kako je otprilike 99,99% pronađenog DNA bio biljni, a samo mali deo DNA buba.

Naravno, to je dobra vest za one koji žele da piju čaj, a ne bube, ali DNA zglavkara upućuje na nešto drugo. Naime, to nam govori da čajevi nisu puni pesticida kako se nagađalo.

Istraživanje bi moglo da pomogne

Spomenuta analiza DNA u lišću čaja moglo bi da pomogne naučnicima u praćenju širenja insekata koji se smatraju štetočinama. Bube često putuju širom sveta putem brodova, automobila i slično pa se uspešno presele i pustoše šume, džungle ili useve.

Otkrivanje štetnih vrsta nakon što se pojave na novom području moglo bi da pomogne u upravljanju njihovim populacijama, pre nego što se prošire i počnu da uzrokuju štetu.

