Ovo sigurno niste znali: Trik za savršene kokice iz mikrotalasne nalazi se na kesici

Ako pripremate kokice u mikrotalasnoj pećnici, a ne zagrejete je pre toga, ne iskorišćavate njen puni potencijal, prenosi Dejli Mejl.

Većina ljudi više je usredotočena na vreme držanja kokica u mikrotalasnoj, ali postoji bolji način da se sva zrna raspuknu u kokice.

Na pozadini kesice nalaze se uputstva za to. „Za najbolje rezultate zagrejte mikrotalasnu zagrevanjem šoljice vode oko jednog minuta. Šoljicu zatim izvadite pre nego što ubacite kokice“, stoji na uputstvu.

Praćenjem ovih saveta mikrotalasna će biti topla pre nego što u nju ubacite kokice i one će ispasti savršeno. Reč je o „triku“ koji malo ko zna i koristi, ali na poleđini kesice stoji još nekoliko uputstava, a objašnjeno je i kako zaustavljanje i ponovo pokretanje mikrotalasne rezultiraju lošijim kokicama.

„Protresite kesicu pre otvaranja za ravnomernu distribuciju soli“, takođe piše.

U zavisnosti od vaše mikrotalasne pećnice, kokicama je potrebno ​​između minuta i 15 sekundi do pet minuta. „S obzirom na to da se mikrotalasne razlikuju, zaustavite pećnicu kad se vreme pucanja kokica uspori na svake dve do tri sekunde“, još piše na paketiću generičkih kokica za mikrovalnu.

