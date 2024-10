Paran ili neparan datum rođenja krije šokantnu stranu vaše ličnosti, šokiraće i vas (video)

Svedite svoj datum rođenja, dan, mesec i godinu rođenja na jednocifrene brojeve.

Numerologija tvrdi da nijedan broj u našem životu nije slučajan, pa tako i da odnos parnih i neparnih brojeva u datumu rođenja određuje kako će teći naš život

Ako ste rođeni neparnog dana, neparnog meseca i neparne godine – ovo nosi posebnu težinu i značenje. Svaki odnos brojeva i njihova kombinacija nose posebno značenje i određuju životni put.

Najpre, svedite svoj datum rođenja, dan, mesec i godinu rođenja na jednocifrene brojeve. Tako, ako ste rođeni 23.11.1980. godine, vaši brojevi su sledeći:

Dan = 23 = 2 + 3 = 5

Mesec = 11 = 1+1 = 2

Godina = 1 + 9 + 8 + 0 = 18 = 1 + 8 = 9

Tako je vaša kombinacija 7-2-9, odnosno nepar, par, nepar.

1. Nepar – nepar – nepar

Ovim osobama predviđeno je da su njihove težnje usmerene ka svemu što je “svetlo”. Najčešće imaju naklonost prema umetnosti, ali su im vrlo bliska okultna i druga tajna učenja. Osećajni su, produhovljeni i plemeniti. U životu su veliki sanjari. Poprilično se teško snalaze u praktičnim poslovima. To ni u kom slučaju ne znači da ne poseduju izuzetno kvalitetnu i kreativnu energiju.

Ove osobe žive za ljubav, ali i od ljubavi često stradaju. Na emotivnom planu najteže uspostavljaju ravnotežu, tu su najosetljiviji i najranjiviji. Čini se nekada da ove osobe doslovno posrću pod bremenom vlastitih osećanja.

Po pravilu, imaju divnu i široku dušu. Umeju da saosećaju sa bližnjima, udubljuju se u njihove probleme, naprosto žele da pomognu svima i ne štede sebe kada su drugome na usluzi. Kada počnu da se ljute na druge, tu ljutnju mogu sa svim žarom da prenesu i na sebe same. Događa im se da u određenom trenutku žele mnogo više nego što se to tada može, pa je to i najčešći povod za nerviranje i ispade besa.

2. Nepar – nepar – par

Ove osobe su izrazito emotivne. Samo tu njihovu emotivnost oni tako vešto prikrivaju, da u pojedinim momentima i sami poveruju kako su “operisani” od osećanja. Zbog toga često ostaju krajnje zagonetne za okolinu. Sve dok o svojim planovima i namerama ove osobe ne pričaju ili ne upoznaju čak ni svoje najbliže, sve dok su na drugim temama, za njih “nema zime”.

Ćutanje je za njih prava formula i tajna uspeha. Ukoliko progovore, ostaće potpuno nezaštićeni i mnogi ce im bez razloga stajati na putu i pokušavati da ih ugroze i ponize. To je neka vrsta kažnjavanja boljeg od strane goreg, pa osobe iz ove kombinacije moraju računati na stalni život pod maskom.

Ukoliko im se dogodi da se opredele za umetničko stvaralaštvo, neminovno za sobom ostavljaju maestralna dela, najviše umetničke i estetske vrednosti.

3. Nepar – par – nepar

Ovim osobama suđeno je da se u životu iskazuju kao graditelji. Iz ove kombinacije su regrutovani najpoznatije svetske arhitekte i izumitelji. Opredeljivanje za ostvarivanje karijere u nekoj drugoj oblasti su dosta manje.

Ove osobe su među najreprezentativnijim nositeljima harmonije sklada i jedinstva. Kod njih ima svega što je potrebno bilo kojoj drugoj kombinaciji i zato se mogu uspešno uklopiti sa osobama iz bilo koje kombinacije.

4. Par – nepar – nepar

Ove osobe sebe smatraju velikim praktičarima, sposobnim racionalistima i prvenstveno ljudima od akcije, njima je suđeno da latentno naginju misticizmu i okultnim učenjima. Ipak, to im daje prednost u odnosu na one koji su se opredelili ili za materijalno ili za duhovno carstvo.

Karakteristično je da se osobe iz ove kombinacije mogu okušati u svim sportskim disciplinama, najrazličitijim učenjima i naukama, da nema oblasti u životu koja im je strana ili nedostupna, samo je pitanje njihove želje. Niko kao oni nije u stanju da bude u svakom jelu začin i to onaj koji daje konačni, završni ukus i aromu.

5. Nepar – par – par

Ove osobe odlikuje izvanredna umerenost na emotivnom, duševnom i duhovnom polju, ako i na svim ostalim poljima življenja. Predviđa im se siguran uspeh ukoliko se budu bavili i posvetili prirodnim naukama. Može se reći da su rođeni matematičari i suptilni fizičari, ali da se mogu sa maksimalnim uspehom iskazati i kao svestrani biolozi, posvećeni botaničari, analitični ekolozi.

Oni nikada i ni pod kakvim uslovima ne dozvoljavaju sebi burnu reakciju, bez obzira na određene stvari i pojave koje izlaze iz kruga normalnosti i svrsishodnosti. Deluju kao da ih apsolutno ništa ne iritira. To nije tačno, već oni uspevaju sve i svakoga da dovedu na pravu meru i pravo mesto, pa ne žele da prave nepotrebni cirkus.

6. Par – nepar – par

Spoljašnja hladnoća ovih osoba samo je posledica maksimalne uravnoteženosti, koja omogućava da se u svakoj prilici reaguje britko, hladne glave i krajnje odmereno i primereno.

Posebno im od ruke idu oni poslovi gde se traži organizacija širih razmera. Samo oni su u mogućnosti da znaju u svakom trenu što se događa na kom delu opsežne akcije i uvek imaju pri ruci više spremnih alternativa za svaki problem koji može da iskrsne. Sa lakoćom i nenametljivom spontanošću i sigurnošću znaju da nametnu svoju volju okolini.

7. Par – par – nepar

Ovim osobama je bliži i pristupačniji fizički svet. To posebno dolazi do izražaja ukoliko ove osobe odluče da naprave karijeru kao lekari, hirurzi, psiholozi ili psihijatri. Njihova dijagnostika je fantastična.

Njima kao da je suđeno da pomažu drugima i da pri tome ne vode računa o svojim interesima. Uvek su pri ruci i spremni da pomognu. Nemate popust zato što ste im stari prijatelj, niti lošiji tretman što vas ne poznaju ili su pak sa vama u svađi.

Ova kombinacija daje osobe koje imaju vrlo široko obrazovanje, proisteklo iz još šireg pogleda na svet i fantastičnog uvida i vladanja morem tako raznorodnih područja, pojava i stvari.

8. Par – par – par

Kod ovih osoba naglašava se puna okrenutost zemaljskim stvarima. Ove osobe su svesne svojih nedovoljnih potencijala da same stvaraju umetnička dela na višoj instanci pa se zadovoljavaju praćenjem i poznavanjem umetnosti na najvišem nivou. Retko se sami upuštaju u avanturu umetničkog stvaranja jer su svesni svojih dometa.

Eventualno ih može isprovocirati tuđi izuzetno nizak umetnički domet i veličanje ispraznosti, pa mogu iz vica da naprave vrlo uspešna i originalna ostvarenja. No ni takva egzibicija ih ne može privuci da pogaze svoju svest i poznavanje materije i da se odluče ozbiljnije da se uvuku u ono u čemu što po sopstvenom mišljenju nisu dorasli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com