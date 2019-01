Pecaroš upecao staru bombu, pa otišao u restoran… (foto)

Ukoliko slučajno pronađete bombu, prva stvar koju treba da uradite je da zovete policiju, a ne da je, poput jednog pecaroša na Floridi, pokupite i odete u lokalni restoran da jedete.

Taco Bell on E. Silver Springs Blvd. has been evacuated. A man found a hand grenade while magnet fishing in Ocklawaha, put it in his trunk, and drove to Taco Bell prior to calling 911. MCSO bomb squad is currently on scene to ensure everyone’s safety. pic.twitter.com/sgGmXDkAXB

— Ocala Police Dept (@ocalapd) January 26, 2019