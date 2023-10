Pila više od 2 litre vode dnevno, posle 6 nedelja naglo joj se desilo ovo

Znamo koliko je bitno hidrirati se i svom telu priuštiti dovoljnu količinu tečnosti kako bi koža i kosa bile zdrave i sjajne. Osnovna preporuka koliko tečnosti treba da se pije je minimum dva litra tečnosti dnevno, a neretko se desi da taj limit ne dostignemo.

Voda je esencijalni sastojak za zdravu funkciju svakog organa u telu, uključujući izgled naše kože, a čak i blaga dehidracija može uticati na raspoloženje i otežati koncentraciju. Stoga je jedna žena rešila da stavi sebe na test i pije nešto više od dva litra vode – tačnije 2,7 litara. Testirala je sebe tokom šest nedelja i sve je dokumentovala, piše „News week“.

