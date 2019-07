Pingvini na mestu zločina – opet izveli PROVALU (foto)

Kada vam policija javi da je došlo do provale u restoranu koji imate, to je razlog za brigu. Kada vam jave da su se provalnici vratili, pitate se što ih je policija uopšte pustila. Sve je mnogo jasnije kada se zna da su u pitanju pingvini, koji su baš rešili da u suši restoranu u Velingtonu na Novom Zelandu sviju gnezdo.

Little blue penguins are a worldwide Twitter sensation with over a million views on @radionz: https://t.co/NwqnpSidho pic.twitter.com/QUhKFes2DO

— Department of Conservation (@docgovtnz) July 19, 2019