Pitanje koje nikako ne smete da postavite pilotu

Kada se ukrcavate u avion, potpuno je normalno da se pozdravite sa osobljem, pitate šta vas zanima vezano za let, ali treba izbegavati neka pitanja.

Jedan od članova posade otkrio je koje pitanje nikada ne smete da postavljate ili da se šalite, a to je da li je pilot pio alkohol.

“Ako pitate pilota da li je pio, to nije u redu. Mnogi će se samo ljubazno povući sa dužnosti i zatražiće da im odrade test krvi na alkohol. To zahteva transport do određene ustanove kojoj će trebati vremena da to obavi. Iskreno, to je ozbiljna stvar“, navodi izvor, prenosi „Telegraf“.

To znači da će poletanje biti odloženo i to najmanje dva sata dok ne pronađu adekvatnu zamenu. Neretko dolazi i do otkazivanja leta. Takve optužbe se uzimaju veoma ozbiljno, kao i šale o bombama na mestu gde se vrši pretresanje putnika.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.