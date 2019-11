Početna vrednost ove fotografije Bilija d Kida čak – milion dolara (foto)

Fotografija na kojoj je čuveni američki gangster s kraja 19. veka Bili d Kid sa članovima svoje bande ima početnu prodajnu cenu od milion dolara, javljaju američki mediji.

Kida, odmetnika koji je do 21. godine života zvanično ubio osam ljudi, a nezvanično mnogo više, ubio je poznati šerif sa Divljeg zapada Pat Geret, koji je o tome napisao knjigu i učinio Kida besmrtnim.

Photo of Billy the Kid playing cards with his gang – second known picture of the notorious gunman https://t.co/lRefJUoBDO

