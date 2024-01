Pogađa iz prve: Test podsvesti otkriva davno zakopanu tajnu vaše duše

Testovi podsvesti su osmišljeni da pomognu ljudima da bolje razumeju sopstveni identitet i otkriju skrivene aspekte svog karaktera za koje nisu znali da postoje.

Ovaj test je posebno koristan alat za istraživanje nečije psihe. Potrebno je da izaberete između nekoliko krugova, od kojih svaki predstavlja drugačiji aspekt vaše duboke duše.

Ovaj alat se može koristiti za određivanje vašeg tipa ličnosti, psiholoških osobina i pristupa izazovima i prilikama koje vam se nađu. Takođe vam može pomoći da bolje razumete svoj način razmišljanja i identifikujete svoje prednosti i slabosti. Dakle, ako želite da saznate više o svom unutrašnjem sebi, isprobajte ovaj test!

Simbol 1

Ljudi koji izaberu ovaj krug su generalno optimistična i otvorena bića. Oni imaju holistički pogled na svet i duboko su povezani sa ciklusima prirode, kako u svojim mislima tako i u svojim postupcima.

Ovi ljudi su svesni uticaja koji imaju na svoju okolinu i žele da budu deo rešenja. Često su veoma harizmatični i znaju kako da pronađu kreativna rešenja za probleme sa kojima se susreću.

Oni se fokusiraju na lični rast i veoma su svesni uticaja svojih postupaka na druge. Ljudi koji biraju ovaj simbol su duhovna bića koja neprestano nastoje da rastu i evoluiraju.

Simbol 2

Ljudi koji biraju ovaj krug su intuitivna, osetljiva i empatična bića. Imaju dar da brzo razumeju skrivene namere drugih i znaju kako da reaguju u skladu sa tim. Osećaju se odgovornim za ljude oko sebe i imaju tendenciju da vode računa o onima koji ne mogu sami o sebi. Ljudi koji biraju ovaj simbol su veoma ljubazni i lojalni, ali takođe imaju tendenciju da daju previše drugima, što može dovesti do osećaja emocionalne iscrpljenosti. Na sreću, imaju i odličan smisao za humor koji im omogućava da vide svetlu stranu stvari.

Simbol 3

Ljudi koji izaberu ovaj krug su uglavnom strastvena, motivisana i preduzimljiva bića. Oni znaju šta žele u životu i neće se zaustaviti ni pred čim da to dobiju. Ovi ljudi se ne plaše izazova ili rizika jer znaju da to može dovesti do uzbudljivih prilika. Veoma su pronicljivi i znaju da iskoriste resurse koji su im na raspolaganju za postizanje svojih ciljeva. Ljudi koji izaberu ovaj simbol su veoma kreativni i mogu da smisle inovativna rešenja za bilo koji problem.

Simbol 4

Ljudi koji biraju ovaj krug su obično mirna, promišljena i racionalna bića. Oni cene stabilnost i harmoniju u svakodnevnom životu. Vole da odvoje vreme da razmisle o važnim odlukama, a ne da žure da donesu ishitrenu odluku. Ovi ljudi su veoma praktični i racionalni u svemu što rade, što ih čini veoma pouzdani

u izvršavanju bilo kog zadatka koji im se dodeli. Takođe, uživaju u udobnosti okruženja drugih bez ugrožavanja sopstvenog osećaja blagostanja

Simbol 5

Ljudi koji izaberu ovaj krug predstavljaju beskonačnost. Oni teže potpunoj slobodi i stalno traže avanturu.

Ovi ljudi vole izazove i nikada ne odustaju kada se suoče sa preprekom jer veruju da je sve moguće ako se dovoljno trude da dođu do toga. Ovi ljudi su veoma otvoreni za promene i uvek žele da nauče nešto novo svaki dan. Štaviše, ne beže od nepoznatog jer znaju da ih na kraju puta čekaju bogata iskustva.

