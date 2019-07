Poslala roditeljima sliku sa dečkom, ali osramotila se zbog jednog detalja (foto)

Kao odgovor od roditelja, tata joj je poslao zumirani detalj na fotki

Momak i devojka poželeli su da se jave roditeljima sa odmora kako bi im pokazali da uživaju u zajedničkim trenucima. Poslali su fotografiju preko WhatsApp-a, a osim njih dvoje, na polici su bila vidljiva sredstva za higiijenu, kao i lubrikant. Otac devojke zumirao je fotografiju i otkrio detalj zbog kojeg je zaljubljeni par umalo propao u zemlju.

Britanka Kilsi(22) pozirala je s dečkom Eliotom gledajući se u ogledalo i fotografiju preko poslala majci, a kao odgovor stigla im je zumirana fotografija bočice lubrikanata.

Kilsi se svojom brzopletošću pohvalila na Tviteru, podelivši konverzaciju sa majkom uz opis: „Žao mi je, tata. Više vam neću slati fotografije s odmora u brzini“.

– Tata kaže da je fotografija jako lepa, a da je lepa i bočica Dureksa – napisala je gospođa u odgovoru svojoj ćerki.

Kilsi se još više „ukopala“ kada je htela da opravda korišćenje lubrikanta, napisavši da je to zapravo Eliotova krema za koleno. Tad je priznala da se njen momak sledio od straha.

Objava je nasmejala korisnike Tvitera koji su je podelili više od 5.000 puta i „lajkovali“ gotovo 60.000 puta.

Šta biste vi rekli roditeljima da vide kondom ili lubrikant na vašoj slici s dečkom/devojkom?

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR

— kels💫 (@_k3lsxo) July 6, 2019