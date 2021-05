Postoje li vanzemaljci? SAD će otvoriti tajne spise: Na nebu ima nečeg…

Američka vlada sprema je da podeli informacije o “stvarnosti” NLO-a s javnošću, kaže čovek koji tvrdi da je devet godina vodio program NLO-a Pentagona, a prenosi Njujorker.

Zamenik ministra obrane David Norquist otkrio je prošlog leta postojanje Radne grupe za neidentifikovane vazdušne fenomene (Unidentified Aerial Phenomena Task Force). Taj tajni program, koji Pentagon vodi već najmanje deset godina, pokušava da objasni susrete pilota s “fenomenima u vazduhu”. Na insistiranje bivšeg šefa Odbora za obaveštajne službe, Marka Rubija, u vojni budžet za ovu godinu ubačeno je 20 miliona dolara za Radnu grupu, uz uslov da administracija u roku od 180 dana podnese izveštaj o tome šta zna o “neidentifikovanim vazdušnim fenomenima”. Izveštaj se očekuje narednog meseca.

Inače, Luis Elizondo, nekadašnji direktor tajnog Programa za naprednu identifikaciju pretnji u zračno-svemirskom prostoru (Advanced Aerospace Threat Identification Program ili AATIP), izjavio je za The Sun da su “provokacije” koje su otkrivene u nizu novih snimaka koje je napravila američka vojska stvarne i da je sad bitno otkriti o čemu je reč.

Elizonda je bivši predstavnik većine u američkom Senatu Hari Red prepoznao kao šefa AATIP-a, uprkos službenom negodovanju iz Pentagona. Elizondo je o snimcima i problemu NLO-a progovorio tek nakon što je američko Ministarstvo obrane potvrdilo autentičnost čitavog niza novih snimaka NLO-a. O većem delu svojeg bivšeg posla Elizondo ipak ne može otvoreno da govori jer je reč o strogo poverljivim informacijama, ali otkrio je da je video izuzetno uverljive podatke koji su ga uverili u postojanje tih čudnih objekata koji su očigledno pretnja SAD-u.

– Nisam NLO stručnjak, ja sam istražitelj i moj posao je bio jednostavan – prikupiti podatke i govoriti istinu. Postoji nešto na našem (američkom) nebu, ne znamo o čemu je reč, ne znamo kako to radi, ne znamo šta to može sve da uradi, ne znamo ko je iza upravljača, ne znamo koje su im namere i ne možemo da uradimo nijednu prokletu stvar u vezi s tim – rekao je za The Sun Elizondo, koji smatra da su neidentifikovani vazdušni fenomeni, odnosno NZF, pitanje nacionalne bezbednosti.

Dve godine zaredom, u 2017. i 2018., objavljena su tri video snimaka koji prikazuju kako se piloti američke ratne mornarice susreću s misterioznim letećim objektima. Jedan od njih snimljen je u novembru 2004., a druga dva snimljena su u januaru 2015. Dokumentovani su pomoću mornaričkih aviona F/A-18 Super Hornet, čiji su piloti koristili infracrvenu tehnologiju, poznatiju pod skraćenicom FLIR, kameru čiji hardver detektuje toplotu i tako stvara sliku, navodi Space.com. Američka mornarica je pre dve godine potvrdila njihovu autentičnost, ali i istakla da nema saznanja o kakvim je tačno objektima reč. Zvaničnik mornarice rekao je tada za CNN da mornarica ne veruje da je reč o vanzemaljskoj letelici. Bivši senator Rid za NY Times takođe je rekao da veruje da su rušenja NLO-a možda već zabeležena i da bi ostaci tih letelica, ako su pokupljeni, morali da se prouče. Nijedan takav ostatak srušene letelice nije javno predstavljen za nezavisnu analizu, a je za neke metalne fragmente koji su pronađeni laboratorijska analiza potvrdila da su ljudskog, ne vanzemaljskog porekla, piše NY Times. Senator Hari Rid, vođa demokratske većine za vreme Obaminog mandata, izjavio je nedavno za Njujorker da je pokušao da dobije dozvolu da vidi navodne ostatke vanzemaljske letelice koja se navodno srušila u njegovu državu Nevadu.

– Decenijama su mi govorili da Lockheed Martin (proizvođač američkih borbenih aviona, prim.aut.) ima neke od tih ostataka. Zatražio sam odobrenje od Pentagona da odem u Lockheed i pogledam ih. Rekli su da ne mogu to da odobre. Spomenuli su neke klasifikacije, više se ne sećam, ali rekli su mi da ja to ne mogu dobiti. Nisu rekli koji je razlog – rekao je Rid.

Zbog svega toga prošle je godine američko Ministarstvo obrane najavilo formiranje navedene jedince koja bi trebalo da analizira prirodu i poreklo NLO-a. Odeljenje mornarice, pod znanjem Kancelarije pomoćnika ministra obrane za obaveštavanje i bezbednost, vodiće Operativnu grupu za neidentifikovane vazdušne pojave (UAPTF).

– Formacija radne grupe koja bi se bavila takvim objektima još je jedan dobrodošao napredak kad je reč o obnovljenom interesu i pažnji za ove izveštaje vladinih agencija i političkih aktera – rekao je Mark Rodiger, predsednik i naučni direktor Centra J. Allen Hynek za proučavanje NLO-a u Čikagu. Dodao je i da bez dodatnih informacija nije moguće proceniti koliko bi dobro pozicionirana operativna grupa mogla ozbiljno da proučava dojave o tim objektima, ali za sada ostaje oprezno optimističan.

Pentagonov program praćenja ovakvih pojava nije, kako se dugo smatralo, ugašen, ali je smanjen i stavljen pod nadležnost Kancelarije mornaričke obaveštajne službe, koji prikuplja obaveštajne informacije. Kako rad ove kancelarije nije proglašen tajnim, američki Senat će od njega ubuduće dobijati izveštaje o radu i rezultate istraživanja najmanje dva puta godišnje. Samim tim i javnost bi trebalo da sazna šta su to Amerikanci snimili na nebu. Takođe, neki neobjašnjeni susreti s NLO-ima naknadno su dobili objašnjenja, a astrofizičari ističu da čak i nedostatak objašnjenja ne znači da se nužno, pa čak ni verovatno, radi o vanzemaljskim letelicama. Ali u Senatu kažu da su zabrinuti za nacionalnu bezbednost. Ako su nepoznate letelice uočene iznad njihovih vojnih baza, a otkrije se da su im vlasnici Kinezi ili Rusi, to bi mogao da bude veliki bezbednosni problem. Zbog toga što bi se tako pokazalo da su razvili neku novu tehnologiju koja omogućava izradu ovakvih letelica.

Međutim, Erik W. Dejvis, astrofizičar koji je radio kao podizvođač, a zatim kao konsultant za Pentagonov NLO program od 2007., utvrdio je da analiza nekih pronađenih materijala nije uspela da identifikuje njihov izvor. Dejvis je, čak, kontaktirao navedenu agenciju Ministarstva obrane, odnosno Pentagona, u martu i da su tema tog poverljivog brifinga bili pronađeni ostaci “svemirskih letelica koje nisu sa Zemlje”. Svoju neimpresioniranost osnivanjem operativne grupe podelio je i pisac te NLO skeptik Robert Šifer.

– Ne mislim da je osnivanje te radne grupe toliko značajno kao što neki tvrde. To je samo odgovor javnosti koji je napravila kompanija To the Stars kad su procurila tri sporna snimka NLO-a, a koje je posle Pentagon i pustio u javnost – rekao je Šifer. On je takođe naglasio još nešto, a to su područja vojnih operacija. Reč je o jasno ucrtanim prostorima na avionskim kartama koje bi civilni letovi uglavnom trebali da izbegavaju. Većina komentara Pentagona o neidentifikovanim objektima spominje se u kontekstu nepoznatih objekata koji “upadaju u domet”, odnosno koji ulaze u neko od područja vojnih operacija. Izveštaji koje će navedena radna grupa predati Senatu neće biti tajni. Međutim, nije poznato koliki će deo informacija biti dostupan široj javnosti, a koliko će bitnih podataka biti isključivo za članove Kongresa. Tako bi trebalo da se sazna ima li istine u pričama o Galaktičkoj federaciji, s kojom ljudi navodno kontaktiraju, kao i da li je zaista Donald Tramp o tome nešto više znao.

Nekadašnji direktor svemirskih programa izraelskog Ministarstva obrane, među ostalim zadužen i za svemirsku bezbednost, Haim Eshed (87), u decembru 2020. u javnost je izašao s neverovatnim pričama. Prema njegovim tvrdnjama, vanzemaljci ne samo da postoje, i ne samo da pojedine državne agencije znaju za njih, nego su s njima i u kontaktu. Kaže kako su vanzemaljski predstavnici, koji su na Zemlju došli neidentifikovanim letećim objektima, od ovozemaljskih vlasti zatražili da s informacijama o njima ne izlaze u javnost jer čovečanstvo za to još nije spremno. O svemu tome saznanja je navodno imao i bivši američki predsednik Donald Tramp, koji je hteo da s time izađe u javnost, ali su ga saradnici sprečili. Nakon Eshedova intervjua oglasili su se iz Bele kuće i iz izraelskog Ministarstva obrane. I jedni i drugi negirali su navode koje je Eshed izneo u tom intervjuu. Ako rezultati američke agencije pokažu da je reč o nepoznatim letelicama kojim se ne može utvrditi poreklo, to bi moglo da izazove velike geopolitičke promene.

