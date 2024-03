Pravi „Kišni čovek“: Zbog ovoga su mu vrata kockarnice zauvek zatvorena

On je primer da čovek u životu može sve da okrene u svoju korist, čak i negativne događaje. Napredak je moguć samo ako mi to želimo i ako se svim snagama trudimo da dođemo do željenog cilja.

Dominik O’Brajen (59) čovek je s najboljim pamćenjem na svetu, osmostruki prvak Svetskog prvenstva u pamćenju i Ginisov rekorder. Zbog nepogrešivog pamćenja vrata kockarnica u Las Vegasu i šire zauvek su mu zatvorena.

– Mozak je savršeniji od kompjutera i neverovatno komplikovaniji. Po rođenju nismo dobili uputstva za korišćenje. Slično korišćenju računara: kako dobiti izlazne informacije ako me niko nije naučio kako uopšte unositi podatke? U knjizi otkrivam taj proces, dakle, tretirajte je kao priručnik za korišćenje mozga – reči su čoveka koga u domovini Velikoj Britaniji od milja zovu Mr Memory.

Kao dete, Dominik je imao problema s usmeravanjem pažnje i teško je pratio nastavu. Iako se o ADHD-u 60-ih godina nije mnogo toga znalo, uzimajući u obzir Brajanove poteškoće, verovatno bi mu ga današnji lekari dijagnostikovali. Osim toga, reči je pisao unazad i patio od disleksije, piše 24 sedam.

– Kao mali pretrpeo sam jak udarac u glavu – priseća se Brajan koji veruje da je ta nezgoda uticala na njegove sposobnosti pamćenja.

Školu, u kojoj nije bio previše zapažen učenik, napustio je sa samo 16 godina. Proučavanjem i vežbanjem pamćenja počeo je da se bavi slučajno, nakon što je na BBC-ju video kako jedan čovek pamti špil od 52 karte za manje od tri minuta.

– Neverovatan mentalni podvig zapanjio me, zbunio i oduševio. Hteo sam da znam kako se to radi. Tako je sve počelo – govori Dominik, koji je imao 30 godina kad je počeo da trenira pamćenje. Tvrdi da mu je trebalo samo nekoliko nedelja da se uvežba.

