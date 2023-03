Pravi ste genijalac ako za 7 sekundi pronađete pandu među ljudima (foto)

Slike koje prevare vaš mozak i izazivaju vašu sposobnost da percipirate stvari poznate su kao „optičke iluzije“.

Postoje tri vrste optičkih iluzija, kognitivne, fiziološke i bukvalne vizuelne iluzije.

Studije sugerišu da su optičke iluzije odličan resurs za proučavanje načina na koji ljudski mozak funkcioniše, naučnici već decenijama koriste optičke iluzije u oblasti psihoanalize.

Pored toga, uz redovnu praksu, optičke iluzije su korisne za poboljšanje kognitivnih sposobnosti i veština posmatranja kod pojedinaca.

Da li imate dobre veštine posmatranja? Ova mozgalica će vam pokazati da li ste dobar detektiv.

Optical Illusion Challenge: You have the eyes of a detective if you can spot a panda among the humans in 7 seconds pic.twitter.com/tU7TQ7W9Vu

