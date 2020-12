Prazna knjiga o poznatom političaru najprodavanija u Italiji (foto)

Knjiga o ultradesničarskom opozicionom političaru Mateu Salviniju našla se na vrhu liste najprodavanijih naslova na italijanskom „Amazonu“ iako sadrži samo prazne stranice.

Politics bestseller, and nr4 overall bestseller on https://t.co/fJa8oeaxXe: "Why #Salvini deserves trust, respect, admiration"

110 pages by policy analyst Alex Green, all blank

Perché Salvini Merita Fiducia Rispetto E Ammirazione di Alex Green https://t.co/77kbGIVViN via @amazon

— Guglielmo Meardi (@guglielmomeardi) December 1, 2020