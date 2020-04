Preslatko: Policajac u parku naišao na male stanare koje je odveo do majke (video)

Parkovi u Hjustonu, u američkoj državi Teksas bili su zatvoreni tokom Uskrsa kako bi se sprečilo masovno okupljanje građana, ali nisu svi posetioci parka poštovali mere socijalnog distanciranja.

Policajac koji je patrolirao naišao je na stazi grupu malih pačića kojima je bila potrebna pomoć da pronađu majku.

While ensuring Memorial Park was secure, Asst. Chief @SatterwhiteLJ provided a police escort for these ducklings trying to find their mom. Remember parks are closed this #EasterWeekend, but we’re keeping things under control with @HPARD until you can return #StayHome #hounews 🦆 pic.twitter.com/3TFdV05P7X

— Houston Police (@houstonpolice) April 11, 2020