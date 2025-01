Prizor iz nemačkog kupatila šokirao mnoge korisnike interneta: ‘To je kod njih normalno’

Običaji pojedinih kultura često iznenađuju pripadnike drugih kultura, iako možda pripadaju istom civilizacijskom krugu.

Tako je nemačka pa i srpska navika da se mašina za pranje veša drži u kupatilu iznenadila neke korisnike mreže X, nakon što je jedna korisnica te mreže otkrila da je u Nemačkoj normalno da mašina za veš stoji u kupatilu, a ne u kuhinji, kako je to običaj u nekim delovima sveta poput Velike Britanije.

never in my LIFE have i seen a washing machine in a bathroom in germany???? pic.twitter.com/FQAY2ueS47

— ashley (@swearilovedyou) August 9, 2019